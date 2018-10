24 uur per dag psychiatrische hulp door meer 'psycholances'

Binnenkort zullen er 24/7 zogenaamde 'psycholances' door de stad rijden: ambulances die in het leven zijn geroepen om mensen met psychische problemen te helpen.

Deze bijzondere ambulances bestaan sinds 2014, en zijn bedoeld om mensen met psychische problemen te hulp te schieten. Voorheen waren ze alleen overdag actief, maar sinds deze week rijden ze op vrijdag, zaterdag en zondag ook 's nachts. Het idee is dat de ambulances binnenkort 24 uur per dag en zeven dagen in de week beschikbaar zullen zijn. Ook waren er eerst twee psycholances en rijden er nu zes rond.



Opleiding

Het bijzondere aan de psycholance is dat het personeel speciaal is opgeleid om goed om te kunnen gaan met mensen met psychische problematiek. Ook is de ambulance van binnen anders ingericht: er is minder medische apparatuur, meer ruimte en er wordt rekening gehouden met de veiligheid van de ambulancebroeders.



Politie

Voor het bestaan van de psycholances werden mensen met psychische problemen door de politie geholpen. Nu komt de politie er vaak alleen nog aan te pas als er sprake is van strafbare feiten, of als de veiligheid in het geding is.