160 oudgedienden brandweer aan minister: 'Angstcultuur onder brandweerlieden'

Een grote groep oud-brandweermannen heeft een brandbrief geschreven aan de minister van Justitie en Veiligheid Ferdinand Grapperhaus. Ze zeggen zich ernstig zorgen te maken over de oplopende spanningen bij de Amsterdamse brandweer en de kwaliteit van de brandweerzorg in de stad.

De groep, die zelf zegt uit 160 oudgedienden te bestaan, roept de minister in de brief op om de Inspectie Justitie en Veiligheid onderzoek te laten doen naar de Amsterdamse brandweer. De brief is in handen van AT5. Al eerder schreef de groep een brief aan de gemeenteraad en brandweercommandant Leen Schaap om hun zorgen te uiten.

Conflict

De Amsterdamse brandweer wordt al tijden geplaagd door interne conflicten en schandalen die naar buiten komen. In 2016 werd Leen Schaap aangesteld als brandweercommandant om orde op zaken te stellen. Dat gaat alles behalve voorspoedig.

Zo vergeleek Schaap de medezeggenschap met de maffia. De brandweercommandant deed op zijn beurt aangifte van meerdere doodsbedreigingen. Justitie doet daar nog steeds onderzoek naar.

Angstcultuur

Door de interne conflicten zou er op de werkvloer een angstcultuur zijn ontstaan, zo staat in de brief. 'Een aantal oudgedienden heeft een band met de huidige generatie en wordt in vertrouwen genomen aangaande de escalerende ontwikkelingen.'

Een doorn in het oog van de huidige brandweerlieden zou zijn dat zij nergens met hun verhaal naartoe kunnen. 'Bij gebrek aan een bureau integriteit, alwaar actief dienende brandweermedewerkers en/of burgers zaken kunnen melden, weten zij niet waar ze met een verhaal naartoe moeten.'

Zorgen over kwaliteit

De oud-brandweermannen maken zich door alle problemen ernstig zorgen over de kwaliteit van de brandweer in de stad. Er zou onder andere structureel worden afgeweken van de wet voor veiligheidsregio’s. 'Omdat opkomsttijden kunnen worden aangepast, lijkt het of de brandweerzorg kwalitatief hetzelfde blijft. Dit is echter niet het geval. Ook deze zorgen worden door de korpsleiding terzijde geschoven.'

Een woordvoerder van de brandweer zegt niet inhoudelijk in te willen gaan op de brief, maar zegt er wel van op de hoogte te zijn. Minister Grapperhaus laat via zijn woordvoerder weten de brief te hebben ontvangen. Inhoudelijk wil hij hier nog niet op ingaan, omdat hij eerst op de afzenders wil reageren. Over twee weken heeft burgemeester Halsema een gesprek met de ondernemingsraad van de brandweer en de korpsleiding over de problemen.