Paramount koopt horrorfilm 'Meet Jimmy' van Amsterdamse filmmakers

'Meet Jimmy', een bloedstollende horrorfilm van slechts zes minuten is verkocht aan het Amerikaanse filmbedrijf Paramount Pictures, dat gevestigd is in Hollywood. Er gaat hoogstwaarschijnlijk een speelfilm gemaakt worden gebaseerd op 'Meet Jimmy', die is gemaakt door twee Amsterdamse filmmakers.

EYE

David-Jan Bronsgeest en Tim Koomen, de makers van 'Meet Jimmy', pitchten de film tijdens een filmfestival in EYE en wonnen de hoofdprijs: een reis naar Canada waar zij het idee nogmaals mochten pitchen aan grote filmbedrijven als Netflix, Paramount en Universal. Hierna komen de telefoontjes van alle kanten binnen: zelfs Spiderman-regisseur Sam Raimi was onder de indruk van de film. 'Dat was echt een droom, die volgen we al vanaf dat we klein zijn', zegt Koomen. 'We waren wel een beetje starstruck', zegt Bronsgeest.



'Jimmy Twofingers'

De film gaat over 'Jimmy Twofingers', een seriemoordenaar die vrouwen bespiedt en ze vermoordt door twee vingers in hun keel te steken, totdat ze over hun nek gaan. Vervolgens stikken zijn slachtoffers in hun eigen braaksel. Jimmy leeft niet meer, maar mensen die naar de podcast over zijn leven luisteren, worden toch zijn nieuwe slachtoffer. Dat hun dromen als filmmakers met de ontstane interesse werkelijkheid lijken te worden, vinden de filmmakers nog maar moeilijk te bevatten.

De managers van Koomen en Bronsgeest adviseren hen om in zee te gaan met Paramount, en zo geschiedde. Voor horrorliefhebbers is er alleen slecht nieuws: de film is op het Nederlands Film Festival in Utrecht drie keer vertoond maar is nu nergens meer te zien. 'Hij zit in de kluis', zegt Koomen. Paramount wil dat er niet teveel bekend wordt over de film, totdat de speelfilm af is. Wanneer dat zal zijn, is nog niet bekend.