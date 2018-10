Struikelsteen ter nagedachtenis van verzetsheld Isaac van Bergen

Verzetsheld Isaac van Bergen kwam 77 jaar geleden tijdens de Tweede Wereldoorlog om het leven. Voor het huis in Zeeburg waar hij destijds met zijn gezin woonde, is donderdagmiddag ter nagedachtenis een struikelsteen geplaatst.

Isaac van Bergen vertrok voor de Tweede Wereldoorlog naar Spanje, om mee te vechten in de burgeroorlog die daar op dat moment woedde. Tijdens deze oorlog verloor hij één van zijn armen. Toch sloot hij zich, na de bezetting van Nederland, aan bij het verzet.



Opgepakt

Van Bergen werd al aan het begin van de oorlog aangehouden, een situatie waar hij niet meer uit gered kon worden, aldus dochter Chaja: 'Als je in '41 opgepakt bent, dan heb je niet veel kansen meer gehad om iets te doen'.

Auschwitz

Haar vader overleed uiteindelijk in 1944 in Auschwitz. Chaja is blij dat ze dit moment mee mag maken. 'Ik vind het een hele eer, voor mijn vader. Hij heeft veel gedaan en veel meegemaakt. Ik vind het heel bijzonder dat dit hier gebeurt'.