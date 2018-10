Rochdale: 'Groep van 150.000 Amsterdammers wacht acht jaar op sociale huurwoning'

Er zijn 22.500 huishoudens met een inkomen van meer dan 41.000 euro per jaar die in een Amsterdamse sociale huurwoning wonen. De sociale huur is niet voor deze mensen bedoeld, maar je kan ze ook niet zomaar uit hun woning zetten.

Als deze groep scheefwoners plaats zou maken, zou er dus een grote groep mensen met een laag inkomen in een sociale woning terecht kunnen. In het programma De Stelling leggen we de gasten vandaag voor: 'Scheefwoners die meer dan 41.000 euro per jaar verdienen moeten vertrekken uit hun sociale huurwoning'.

Het probleem is groot in Amsterdam, zo blijkt ook tijdens de uitzending. 'De meeste mensen wachten al minimaal vijf jaar. Vijf tot acht jaar is de gemiddelde wachttijd. In Amsterdam zelf acht jaar en in de regio vijf jaar', zegt Eric Kurpershoek, beleidsadviseur bij woningcorporatie Rochdale. Volgens Kurperhoek is dit een groep van 150.000 mensen.

De sociale huur is eigenlijk bedoeld voor huishoudens met een inkomen van minder dan 41.000 euro per jaar. Ze betalen bij het begin van de huurperiode maximaal 711 euro per maand.

De volledige uitzending van De Stelling van Amsterdam is hier terug te kijken.