Vrienden en fans nemen afscheid van Surinaamse zanger Biga: 'Echt een legende'

Honderden mensen kwamen vandaag in Westpoort bijeen om 'de André Hazes van Suriname' te herdenken. Rony Nelom, beter bekend als zanger Biga overleed in september, kreeg vandaag zijn laatste eerbetoon van fans en vrienden.

Biga was ziek en overleed uiteindelijk op 59-jarige leeftijd. De bekende zanger die in Zuidoost woonde was geliefd. 'In de Surnaamse gemeenschap was hij echt een legende. Je kan hem een beetje vergelijken met André Hazes, Koos Alberts. Een volkszanger die heel veel in de Surinaamse muziek en voor de Surinaamse gemeenschap betekend heeft. Een unieke stem met een uniek karakter', zegt uitvaartondernemer Dennis Friperson.

De zanger was vooral bekend vanwege zijn unieke stem. 'Hij was m'n favoriet. Z'n stem, die teksten en z'n liederen maken hem zo bijzonder', zegt één van de aanwezigen. 'Hij had een stem die eigenlijk niet te coveren was. Een heel diep geluid, echt heel mooi. Hij bracht een bepaald volume met zich mee, geweldig', voegt Friperson er aan toe.

'Een heel groot gemis. Maar we kunnen er niks aan doen. Hij is gaan rusten in vrede', besluit een vrouw. Biga wordt in Suriname begraven.