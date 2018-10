Door OM ontslagen hoofdofficier wordt nu advocaat

In april 2017 werd Vincent L. ontslagen bij het OM omdat hij werd verdacht van het hebben van seks tegen betaling met een minderjarige jongen. Ondanks dat hij nog steeds verdachte is in de zaak, is L. nu in dienst getreden van een advocatenkantoor dat vooral fraudeurs bij staat.

Dat meldt De Telegraaf. L. werkte bij het OM ook op de afdeling fraude. Zijn overstap zorgt dan ook voor verbijstering bij het OM. 'Vincent kent alle details van vele onderzoeken en schikkingen die het OM afgelopen jaren in omvangrijke fraudezaken heeft getroffen. Die informatie neemt hij mee naar een kantoor dat zich juist daar op focust', aldus een anonieme bron in de krant.

L. zal aan de slag gaan bij advocatenkantoor De Bont, zo bevestigd eigenaar Guido de Bont tegenover De Telegraaf. Omdat hij nog steeds verdachte is, gaat hij niet meteen aan de slag als advocaat. 'Vincent is bij ons werkzaam in de onderzoeksfeer, als senior jurist', aldus De Bont.

Samen met tien andere mannen wordt Vincent L. verdacht van het hebben van seks tegen betaling met een minderjarige jongen. De zaak kwam aan het rollen toen de ouders van de 16-jarige jongen berichten vonden op zijn telefoon.