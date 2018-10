Halsema herdenkt Van der Laan: 'We dragen je met ons mee, maar we missen je ook'

Burgemeester Femke Halsema heeft mooie woorden over voor oud-burgemeester Eberhard van der Laan, die vandaag precies een jaar geleden overleed.

'Een mer a boire van kleine en grote beslissingen, die allemaal onmiddellijk moeten worden genomen. Een bezetting. Een handgranaat. Amsterdammers die een bezoek verdienen. Bedrijven, scholen, buurthuizen waar medewerkers popelen om te vertellen van hun goede werken. En van hun zorgen. Het is al dat werk dat dag in dag uit door Eberhard werd verzet', zegt Halsema op de website van de gemeente.

Nouri

Halsema herinnert zich ook de ontmoeting tussen Van der Laan en de familie van Abdelhak Nouri, de Ajacied die anderhalf jaar geleden met hartritmestoornissen in elkaar zakte tijdens een oefenwedstrijd in Oostenrijk. 'Bij de familie van Nouri, zittend op de grote witte hoekbank in de huiskamer, vertelt vader hoe de burgemeester niet van zijn eigen ziekte wilde weten omdat hij het lijden van Nouri zo vele malen groter vond.'

'We dragen je met ons mee'

Halsema zegt tot slot dat Van der Laan erg gemist wordt. 'Dag Eberhard, we dragen je met ons mee maar we missen je ook.'