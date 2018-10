Kunstwerk Van der Laan komt op zuil parkeergarage Mercatorplein

Het kunstwerk voor Eberhard van der Laan komt op de witte zuil bij de ingang van de parkeergarage op het Mercatorplein. De quote 'Zorg goed voor onze stad en voor elkaar' wordt naar verwachting in mei 2019 onthuld.

Dat het kunstwerk op een muur op het Mercatorplein moet komen, is al een tijd bekend. De exacte plek zou eigenlijk 28 september bekendgemaakt worden, maar dat werd een week uitgesteld. Vandaag, precies een jaar na het overlijden van Van der Laan, is er dan eindelijk witte rook.

De reden voor de vertraging was dat overleg met betrokken pandeigenaars spaak liep: sommige zagen liever geen kunstwerk op hun muur verschijnen. Uiteindelijk is gekozen voor de witte zuil bij de ingang van de parkeergarage op het plein, tegenover Café Zurich. De parkeergarage is eigendom van de gemeente.

De volgende stap is het ontwerpen van het kunstwerk: Amsterdammers mogen ideeën insturen waarop vervolgens gestemd kan worden. Ondertussen wordt de zuil schoongemaakt. Hoe de quote er precies uit komt te zien, wordt omstreeks 31 januari 2019 bekendgemaakt. Of die datum verschuift door de vertraagde onderhandelingen over de plek, is nog niet bekend.