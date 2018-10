Beelden: Abseilende agent redt dronken balkonspringer in Bos en Lommer

Een agent van een arrestatieteam heeft gisterenavond op spectaculaire wijze een man gered. De man, die dreigde van het balkon te springen, werd door de agent vastgegrepen, waardoor de brandweer de tijd had om een sprongredder neer te leggen waar de man op terechtkwam.

De politie kwam in actie na een melding over een ruzie tussen twee mannen in woning in de Karel Doormanstraat. Daarbij zou de ene man de andere onder druk hebben gezet. Toen de politie ter plaatse onderzoek ging doen, werd duidelijk dat één van de mannen van het balkon dreigde te springen.

Onder invloed van alcohol

Met een onderhandelaar probeerde de politie dat te voorkomen. Maar de mannen, die onder de invloed van alcohol waren, wilden niet meewerken. Daarop besloot de politie het huis binnen te vallen. Terwijl een arrestatieteam de voordeur van het huis forceerde om één van de mannen te overmeesteren, stond de ander op het balkon.

Agent verricht heldendaad

Een agent liet zich vanaf het dak via een touw afzakken naar het balkon en kon de man vastpakken, voordat deze naar beneden sprong. Er ontstond een worsteling. Ondertussen zette de brandweer een sprongredder klaar onder het balkon, waar de man uiteindelijk op is gevallen.

De gesprongen man is gecontroleerd door ambulancepersoneel en was in orde. Hij is daarna meegenomen naar het bureau. De tweede man is niet aangehouden.