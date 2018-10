Verdachte zaak Sabrina Oosterbeek toch onderzocht in Pieter Baan Centrum

De rechtbank heeft vanochtend besloten dat Sjonny W. toch zal worden geobserveerd in het Pieter Baan Centrum (PBC). W. wordt verdacht van de moord op drie vrouwen, waaronder de nog altijd vermiste Sabrina Oosterbeek.

Dat meldt NU.nl. Eerder besloot de rechtbank dat W. niet voor onderzoek naar het PBC hoefde omdat hij al was onderzocht door een psycholoog en een psychiater. Het OM ging in beroep en met succes. De rechtbank acht verder onderzoek toch nodig, omdat de verdenkingen tegen W. inmiddels flink zijn uitgebreid.

Vorig jaar bleek uit onderzoek dat W. een persoonlijkheidsstoornis heeft, al liet hij toen volgens de onderzoekers niet het achterste van zijn tong zien. Hij werd destijds alleen nog maar verdacht van de moord op Sabrina Oosterbeek. Ondertussen denkt het OM dat hij ook verantwoordelijk is voor de dood van Mirela Mos en Monique Roossien.

Oosterbeek verdween begin maart 2017. Zij werd voor het laatst gezien op haar fiets in de Bijlmer. Mirela Mos was een Roemeense prostituee die in Zuidoost in stukken in een vuilniszak onder een boom is gevonden. Monique Roossien was een Groningse vrouw van wie het lichaam is gevonden bij het IJmeer.