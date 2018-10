Buurvrouw dronken balkonspringer: 'Hij was al de hele avond aan het schreeuwen'

Veel bewoners van de Karel Doormanstraat in Bos en Lommer waren gisteravond getuige van een actie van de politie om een dronken man die van zijn balkon wilde springen, te redden. Een buurvrouw werd wakker toen het arrestatieteam aan haar balkon hing.

'Hij was de hele avond al aan het schreeuwen. Ook viel het op dat er politie was en er politiebusjes stonden, waardoor je dacht: daar zal vast iets aan de hand zijn' aldus de buurvrouw.

Dat gevoel klopte: volgens de politie dreigde een man van het balkon te springen na een langdurige ruzie. De mannen, die onder invloed van alcohol waren, wilden niet meewerken. Daarop besloot een arrestatieteam het huis binnen te vallen en de deur te forceren, waarbij een harde knal te horen was.

De buurvrouw vertelt verder: 'We werden wakker toen de 'bom' af ging en de politie naar binnen ging. Aan de achterkant hingen wat agenten, ook aan ons balkon. En daar begon het allemaal mee'. Een andere flatbewoonster vertelt: 'Ze (de brandweer, red) stonden met een kussen om hem op te vangen. Er was ook een aantal mensen die riepen: 'spring dan, spring dan!'. Dus dat was niet heel bevorderlijk'.

Na een kleine worsteling met een abseilende AT'er valt de man uiteindelijk op het neergelegde kussen. Nadat hij is nagekeken door ambulancepersoneel, wordt hij gearresteerd en afgevoerd.