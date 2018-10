Genomineerden Amsterdamse Nieuwbouwprijs 2018 bekend

De genomineerden voor de Amsterdamse Nieuwbouwprijs, de publieksprijs voor het favoriete nieuwbouwproject, zijn vandaag bekendgemaakt. De prijs wordt dit jaar voor de elfde keer uitgereikt.

De publieksjury heeft vorige week tien projecten geselecteerd. De genomineerden zijn de kadewoningen in Oostpoort, Complex N42, de Van der Pekbuurt, de Augustanahof, CPO Zaaiersweg, Oostpoort Plot 2b, Baak 54, Noord4Us, Change= en De Blauwe Engel. Vanaf 15 oktober besteedt AT5 aandacht aan de afzonderlijke projecten.

In 2017 won project de Emerald in Zuidoost en liet daarmee onder meer 900 Mahler op de Zuidas en BlackJack in Noord achter zich.

Op 1 november maakt wethouder Laurens Ivens de winnaar van dit jaar bekend.