Geen treinverkeer tussen Centraal Station en Utrecht Centraal

Er rijden geen treinen tussen Centraal Station en Utrecht Centraal. Dit duurt tenminste tot 15:30 uur.

De oorzaak van de vertraging is een incident aan het begin van de middag waarbij een verdachte man door de politie in zijn been geschoten bij station Breukelen.

De man zou uiteindelijk na een klopjacht door het dorp bij het station zijn aangehouden. De politie heeft de man daarbij in zijn been geschoten, meldt NH Nieuws.