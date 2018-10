Bomenkap Betondorp niet goed gegaan, aannemer biedt excuses aan

Het kappen van bomen in Betondorp is niet volgens plan gegaan, zo erkent de aannemer vandaag. Bewoners reageerden gisteren geschokt op de plotseling kap van tientallen bomen.

De bomen moeten wijken voor grondwerkzaamheden die onderdeel zijn van de herinrichting van Betondorp. Er wordt sinds 2015 in drie fases gewerkt aan het vernieuwen van de bestrating, stoepen en pleinen, maar ook aan het ondergrondse leidingwerk.

Voor het kappen van de bomen is een vergunning afgegeven. Aannemingsmaatschappij Van Gelder heeft echter over het uitvoeren de kapwerkzaamheden onvoldoende gecommuniceerd met een onderaannemer, waardoor de bomen te snel zijn gekapt.

Alle bomen in één keer weg

'In ons plan stond dat wij voor de leefbaarheid de bomen per subwijk zouden verwijderen en de buurt informeren op het moment dat de werkzaamheden daar starten. Door onze onderaannemer zijn nu echter alle bomen, die volgens de kapvergunning gekapt zouden worden, in één keer weggehaald. Dit was niet de bedoeling', schrijft de aannemer in een brief aan de Betondorpers.

Van Gelder gaat op korte termijn met de gemeente om de tafel om te kijken of het planten van nieuwe bomen kan worden versneld. De werkzaamheden in Betondorp zijn gepland tot 2021.