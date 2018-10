Vaker 'eenzame' dode gevonden in woning

In de stad worden de laatste jaren iets vaker mensen gevonden die twee weken of langer dood in hun woning hebben gelegen. Dit is uitgezocht na vragen van de ChristenUnie in de gemeenteraad.

420 doden in 13 jaar

In de periode tussen 2006 en 2017 zijn er in Amsterdam 420 personen dood in hun woning gevonden, waarbij de lijkschouwer tot de conclusie kwam dat deze persoon hier veertien dagen of langer had gelegen. Situaties waarbij iemand een half jaar of langer dood in huis ligt, komen gelukkig minder vaak voor. In de afgelopen 13 jaar kwam dat 11 keer voor, dus ongeveer één keer per jaar. Afgelopen juli werd er in een woning aan het Marten Corverhof in Slotervaart een 84-jarige vrouw gevonden die daar zo'n zes maanden had gelegen.

Lichte stijging

Er is de afgelopen 13 jaar sprake van een lichte stijging wat betreft het vinden van stoffelijke overschotten die pas na minimaal 14 dagen worden gevonden. Het aantal gevallen fluctueert wel sterk van jaar tot jaar. Zo was 2015 een 'piekjaar' met 56 gevallen en daalde dat aantal in 2017 tot 31. Als oorzaak noemt de gemeente het toenemende aantal eenpersoonshuishoudens in Amsterdam. Daarnaast is de stijging ook te verklaren aan het jaarlijkse toenemende aantal inwoners in de stad.

Melders

In bijna zestig procent van de gevallen is bekend wie de dode heeft gevonden. Daaruit blijkt dat ruim tachtig procent van de meldingen van buren, vrienden of familie komt. In andere gevallen zijn het hulpverleners, huisbazen en werkgevers die iemand missen. Ook komt een melding soms van een deurwaarder, de postbode of bouwvakkers.

Aanpak

Het college schrijft de ambitie te hebben om via de Stedelijke Aanpak Eenzaamheid zicht te krijgen en te houden op Amsterdammers die eenzaam zijn of dreigen te vereenzamen. Eind dit jaar zal het college hier een nieuwe aanpak van presenteren. Nu werken Meldpunten Zorg en Overlast, wijkagenten, de GGD, woningcorporaties en zorgaanbieders al samen om hulp te bieden aan mensen die dat nodig hebben.