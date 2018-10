Bevelvoerder Amsterdamse brandweer in rang teruggezet na beledigen korpsleiding

Brandweercommandant Leen Schaap heeft samen met de overige korpsleiding besloten om een bevelvoerder voor een periode van een half jaar terug te zetten naar een lagere functie. Hierdoor krijgt de brandweerman ook een lager salaris.

Aanleiding voor het ingrijpen van Schaap is dat de bevelvoerder in mei van dit jaar op de Facebookpagina van een oud-collega, voor anderen toegankelijk, beledigende en kwetsende berichten heeft geplaatst over de brandweerleiding. Zo schreef hij: 'Deze man is schaamteloos! Een schandalig figuur met psychopathische trekken! Een griezel van formaat! Maar ons prachtige bedrijf kapot maken gaat m lukken hoor..! Hopeloos!!'

Over iemand anders uit de korpsleiding schreef de bevelvoerder: 'Zegt alles over deze vrouw in kwestie en over staf! Helemaal in en in verrot en de weg kwijt.'

Plichtsverzuim

De rechter is van mening dat de bevelvoerder zich hiermee schuldig heeft gemaakt aan plichtsverzuim. Hij heeft zich niet gedragen zoals van een leidinggevende met een voorbeeldfunctie mag worden verwacht, aldus de rechtbank. Ook hoefden de uitlatingen van de bevelvoerder volgens de rechter niet op grond van het recht op vrijheid van meningsuiting onbestraft te blijven.

Deze week kregen de korpsleiding en de bevelvoerder te horen van de voorzieningenrechter dat de disciplinaire straf, het terugzetten in rang en salaris, in ieder geval voorlopig niet van tafel gaat. Binnenkort buigt een andere rechter zich over de zaak om met een definitieve uitspraak te komen.

Deze zaak is het zoveelste hoofdstuk in het slepende dossier van de interne problemen bij de Amsterdamse brandweer. De ingeslagen koers door Leen Schaap - hij wil onder andere van de 24-uursdiensten en van de zoals hij het zelf noemt 'mannencultuur' binnen de brandweer af - stuit op veel verzet van zijn personeel. Schaap deed enkele maanden geleden aangifte van meerdere doodsbedreigingen aan zijn adres. Dat onderzoek van justitie loopt nog.

Nog een rechtszaak

Het is niet de eerste rechtszaak tussen de korpsleiding en een brandweerman dit jaar. Deze zomer werd er nog een andere brandweerman ontslagen vanwege plichtsverzuim. Hij had namelijk een doodsverwensing aan het adres van Schaap op Facebook geliket. Deze reactie stond onder een bericht van de schoonvader van de brandweerman, waarin de schoonvader schreef over een succesvolle reanimatie die zijn schoonzoon had uitgevoerd. Of het ontslag terecht is, beslist een rechter binnenkort.

Het einde van alle problemen bij de Amsterdamse brandweer is voorlopig nog niet in zicht. Inmiddels heeft ook een grote groep oudgedienden van de brandweer een brief geschreven aan de minister. Zij zeggen dat er door het harde optreden van Leen Schaap sprake is van een angstcultuur onder de brandweerlieden.

Van Uhm

Over twee weken komt burgemeester Femke Halsema op gesprek om te kijken wat er moet gebeuren. De voormalig commandant der Strijdkrachten Peter van Uhm is ook aangesteld en moet de veranderingen bij de Amsterdamse brandweer weer vlot gaan trekken. De proeftuinkazerne waar geëxperimenteerd gaat worden met 8-uursdiensten is na maandenlang geruzie tussen de korpsleiding en ondernemingsraad eindelijk goedgekeurd door de laatstgenoemde.