VVD vreest voor sociale spanningen door overspannen woningmarkt

VVD-raadslid Naoum Néhmé vreest dat de schaarste op de Amsterdamse woningmarkt serieuze problemen in de samenleving gaat opleveren. 'Ik denk dat de spanning op de woningmarkt ongetwijfeld zal lijden tot sociale spanningen', zegt zij vanavond in het AT5-programma Park Politiek.

In het politieke discussieprogramma werd gedebatteerd over de oorzaken van de oververhitte woningmarkt, en op welke manier we meer betaalbare woningen kunnen krijgen in de stad. Meer marktwerking of juist meer regulering?

Volgens VVD-raadslid Naoum Néhmé is in Amsterdam jarenlang verkeerd beleid gevoerd. 'De ideologische luchtkastelen die wij in Amsterdam gebouwd hebben uit goede bedoelingen, daar gaan we het niet meer mee redden.'

Volgens Naoum Néhmé moet er juist veel meer marktwerking komen. 'In Amsterdam is bijna zeventig procent van de woningen huur, en de rest is koop. En je ziet dat dat steeds meer gaat knellen. De samenstelling van Amsterdam maakt dat we steeds meer behoefte hebben aan koopwoningen. Net doen alsof Amsterdam overgeleverd is aan de boze geesten van de markt is buitengewoon onterecht.'

'Den Haag schuldig'

SP-raadslid Erik Flentge wijst juist het beleid uit Den Haag als schuldige aan. 'We hebben in Amsterdam gezien dat de afgelopen jaren juist de sociale huurwoningen aan alle kanten werden geliberaliseerd en verkocht. Hoe kwam dat? Doelbewust door rijksbeleid waar de VVD aan de knoppen zit. De corporatiekassen worden echt leeggeroofd. De enige manier voor de corporaties om die belastingen uit Den Haag te kunnen betalen is verkopen en dure huren. En de woningen die duurder verhuurd of verkocht mogen worden, schieten in één keer door naar het dure segment. Dat is uw markt mevrouw Néhmé, ik zeg: de Amsterdammers verdienen een betaalbare stad.'

'We moeten reguleren'

GroenLinks-raadslid Dorrit de Jong was het met hem eens. 'Het is juist ontzettend nodig dat we gaan ingrijpen in die huurprijzen. Want als we het aan beleggers overlaten, als we het aan huiseigenaren overlaten, dan stijgen die prijzen alleen maar. We moeten gaan reguleren. We moeten bouwen aan een stad die voor alle mensen, ongeacht je inkomen, toegankelijk is. En dat vraagt om veel meer betaalbare woningen.'

Toch zal meer regulering het probleem juist verergeren, meent VVD-raadslid Naoum Néhmé. 'Ik zou zeggen laat juist de markt zijn werk doen. Want dan hoop je dat vraag en aanbod bij elkaar komen.'

