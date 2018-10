Jong Ajax slaat na rust toe tegen Telstar: 3-0

Jong Ajax heeft vanavond op sportpark De Toekomst met 3-0 van Telstar gewonnen.

De eerste helft was niet echt om aan te gluren. Telstar had kansen, Jong Ajax liet pas na 35 minuten een mooie aanval zien. De beste speler van het veld, Danilo Pereira, draaide mooi weg van zijn tegenstander en schoot voorlangs. Vlak voor rust kreeg de Duitse aanvaller Nicolas Kühn (geboren op de eerste dag van deze eeuw, maar dat terzijde) nog een grote kans maar de doelman ven Telstar tikte de bal over. Dat waren eigenlijk de enige wapenfeiten van Jong Ajax in het eerste bedrijf.

De tweede helft was stukken beter en in de 51e minuut gingen de handen omhoog, maar vraag niet hoe. Een zwak schot van middenvelder Jurgen Ekkelenkamp werd van richting veranderd en rolde het doel in. Daarna begon het te lopen en was het een kwartiertje later 2-0. De Braziliaanse aanvaller Pereira draaide net als voor rust mooi weg van zijn tegenstander op het randje van het strafschopgebied en schoot nu wel raak.

Tien minuten voor tijd werd het 3-0. De Noorse invaller Dennis Johnsen tikte een voorzet van verdediger Mitchell Bakker binnen. Daarna kreeg Ekkelenkamp nog een grote kans, maar hij kopte op de lat.

Door de zege staat de regerend landskampioen nu op de achtste plaats in de Keuken Kampioen Divisie. De ploeg van coach Michael Reiziger staat zes punten achter koploper Almere City.