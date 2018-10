Verstekeling uit Sicilië rijdt in busje mee naar de Jordaan

Ari Hoekstra uit de Jordaan heeft wel een heel bijzonder souvenir overgehouden van een werkbezoek op Sicilië. Bij aankomst in de Westerstraat deed hij vanmiddag de laadruimte van zijn bus open en zag hij opeens iets wegschieten.

Terugweg

'We hebben drie dagen over de terugweg gedaan. Ik zet mijn auto neer, doe de deur open en zie iets door mijn auto vliegen. Ik denk: dat is een kat!', aldus Ari. 'Ik ging lossen, en toen de bus leeg was vloog dat beest alle kanten op. Ik kreeg hem niet te pakken, hij kroop in een klein gat richting de cabine van de bus'.

Lees ook: Kat Mars tijdens inladen in vliegtuig op Schiphol ontsnapt, baasje ten einde raad

De kat bleek tussen een kleine ruimte in het dak boven de cabine te zitten. 'Ik kon er niet bij en hoorde de kat alleen, op z'n Italiaans, miauwen.' Ari belde de Dierenambulance voor hulp.

Dierenambulance

Bert Jansen van die Dierenambulance had dit nog nooit meegemaakt. Na wat wrikken en duwen vloog de wilde kat terug de laadruimte in, die was afgesloten en Bert stond daar in het donker: 'Zo'n gevecht met een kat heb ik nog nooit meegemaakt, maar ik heb hem wel kunnen vangen en pakken.'

Lees ook: Kat Ramses na 'catnap' weer terug in de Westerstraat

Terug naar Sicilië gaat de verstekeling niet. 'Hij blijft lekker hier. In het mooie Amsterdam', zegt Bert. De zwarte kat aaien is nog wat lastig: 'Hij kijkt heel lief, maar ik vertrouw hem voor geen meter.'