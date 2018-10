Slachtoffer babbeltruc (96) doet verhaal: 'Ze zijn zo geraffineerd, ik heb er nog steeds last van'

In stadsdeel Zuid krijgt de politie wekelijks meerdere aangiften binnen van babbeltrucs. Aanleiding voor de politie om bewoners er extra alert op te maken.

Zo werd de 96-jarige mevrouw Coronel begin dit jaar slachtoffer van een babbeltruc. Een man belde haar op en zei dat er iets mis was met de waterleiding in haar buurt.

Waterleiding

'Iemand heeft de leiding kapotgemaakt en het water loopt weg. Heeft u al water gedronken? Ja, zei ik. Toen zei hij dan heeft u een kans dat u opgenomen moet worden, want dat water is echt niet goed. Dat is misschien wel vergiftigd. Ik schrok mij wild', blikt het slachtoffer terug.

De man vertelde dat er al twee medewerkers voor haar deur stonden om haar waterleiding te inspecteren. In paniek deed ze open. Een man en een vrouw kwamen binnen en rommelden met haar kraan. Kort daarna gingen ze er vandoor. Coronel: 'Ze hebben ondertussen al mijn juwelen, maar dan ook allemaal, gestolen. Ze hebben nog geprobeerd om nog in andere kasten te komen, maar dat is ze niet gelukt. En het bureau van mijn man hebben ze kort en klein geslagen. Het is een vreselijke ervaring.'

Buitenveldert

Vooral in de omgeving van Buitenveldert, waar veel ouderen wonen, zijn dit soort misdrijven een groot probleem. Vanmiddag stond de politie met een mobiel lab op het Gelderlandplein om mensen te waarschuwen. 'Mensen worden overrompeld. Het kan zijn dat een oudere man of vrouw de boodschappen heeft gedaan en met een rollator naar huis loopt. Die worden dan benaderd met een smoes. Die smoes komt heel overtuigend over. Daarnaast zijn ze erg goedgelovig', zegt Dirk Hietbrink van de politie.

Ondanks de goede bedoelingen van de politie betwijfelt mevrouw Coronel of het echt te voorkomen is. 'Ik weet het niet. Ik ben er echt ingetippeld. Als iemand zegt het is gevaarlijk, dan reageer je meteen. Ze zijn zo geraffineerd, vreselijk geraffineerd. Ik vind het vreselijk. Ik heb er nog steeds last van. Ik durf niet meer zo goed alleen buiten te lopen', besluit de vrouw.