Eigen Haard zet privédetective in en ontdekt illegaal bordeel

De man die een bedrijfsruimte en bovengelegen woning in West huurt van woningcorporatie Eigen Haard, moet dat pand binnen een maand ontruimen. Dat heeft de rechter deze week bepaald.

In het pand werd een illegaal bordeel gerund. De kapsalon die eigenlijk in het pand gevestigd zou zijn, bleek er niet te zitten. Eigen Haard, de verhuurder van het pand, zette een privédetective in, nadat bleek dat de ramen van de winkel helemaal afgeplakt waren.

Naakte man en vrouw in bed

Die detective zag schaars geklede vrouwen de deur openen voor mannen. In zijn rapport schrijft de detective over de mannelijke bezoekjes, die niet veel langer dan een uur duurden. Via sekssite www.kinky.nl konden mannen afspraakjes maken met prostituees die vanuit het huis werkten. Volgens een buurtbewoner zouden er doordeweeks zeker drie vrouwen in het pand aanwezig zijn.

Op 11 juni hebben twee politieagenten in burger een controle uitgevoerd in het pand. Daar troffen zij een man en vrouw naakt in bed aan. Een andere prostituee verklaarde 2500 euro per maand te betalen voor de ruimte. De kosten werden verdeeld over de vrouwen die vanuit het pand werkten.

Geen weet van prostitutie

De man die het pand huurt van Eigen Haard, verklaarde in de rechtbank dat hij niet wist van de illegale prostitutie. Hij zou het pand aan iemand anders in beheer gegeven hebben. De rechter oordeelde dat dat niet aannemelijk is. Zelfs als de man niet op de hoogte was van de illegale prostitutie, was hij nog steeds verantwoordelijk voor wat er zich in het pand afspeelde.

Binnen een maand tijd moet de woning ontruimd zijn door de huurder.