Slachtoffers zware mishandeling De Baarsjes doen oproep: 'Kijk niet weg!'

De twee vrouwen die begin september op klaarlichte dag zonder reden door een man zijn mishandeld, doen een oproep om bij soortgelijke incidenten in actie te komen. Het jukbeen, de kaak en oogkas van een van de vrouwen, werden door het geweld gebroken.

De twee slachtoffers zijn begin september mishandeld aan de Ortelliusstraat in De Baarsjes. Beiden kenden de dader niet.

De vrouwen geven in Het Parool een interview over het incident. Ze hopen met hun verhaal dat getuigen bij soortgelijke incidenten niet wegkijken, maar in actie komen.

Geweld uit het niets

Op de bewuste dag ziet de 41-jarige vrouw, die zichzelf in de krant Miriam noemt, twee jongens dreigend op haar af komen. Miriam krijgt een schouwderduw, waardoor ze met haar fiets tegen de muur valt. Vervolgens lopen de jongens verder. Ze roept ze nog na: 'Waar slaat dit op man?'

Dit was voor de dader de reden om zich om te draaien en Miriam meerdere keren te slaan en te trappen. Tegen omstanders roept ze om foto's te maken. Een langslopende man wuift die oproep weg en zegt: 'Heb je zelf geen telefoon?'

Lees ook: Vrouw die mishandeling fotografeert zelf het ziekenhuis in geslagen met kaakbreuken

Foto's van dader

Een getuige, de 29-jarige Noortje, ziet het gebeuren en neemt direct actie door wel foto's te nemen. 'Doe 'es gewoon!' roept ze naar hen en fotografeert vlug het tweetal. Ineens kijkt een van de daders recht in de camera en stormt op haar af. Dan krijgt ook Noortje flinke klappen in haar gezicht.

Als de dader met zijn handlanger wegloopt, ontfermen twee vrouwen zich over Noortje. 'Ik was in shock, zat te trillen en kon door de breuken niet meer praten. Ik had veel pijn en was enorm aan het huilen.'

Noortje wordt per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. Ze heeft breuken op drie plekken in haar gezicht en heeft zichtproblemen. Een dag later wordt ze geopereerd. Een bult op haar wang gaat niet meer weg.

Gevolgen mishandeling

De 29-jarige vrouw kampt nog elke dag met de gevolgen van de mishandeling. Zo kan ze tijdelijk niet werken en alles kost energie.

Toch zegt Noortje tegen de krant dat ze geen wraakgevoelens heeft tegen de dader. Wel vindt ze dat hij zo snel mogelijk moet worden gepakt.

Reactie getuigen

Ook heeft ze er geen spijt van dat ze met gevaar voor eigen leven is opgekomen voor een andere vrouw. Noortje hoopt dat ze in de toekomst bij een soortgelijk incident precies hetzelfde zal reageren.

De twee vrouwen doen de oproep zodat getuigen bij een volgende mishandeling niet wegkijken, maar in actie komen.

De man die de klappen uitdeelde is nog altijd niet gepakt. Mensen die meer weten over de zaak kunnen contact opnemen met de politie via 0900-8844, of anoniem via 0800-7000.