Youp van 't Hek vindt kritiek op #Metoo-column 'bakfietsmoedergekrakeel'

Youp van 't Hek noemt de kritiek op zijn #Metoo-column van vorige week 'bakfietsmoedergekrakeel'. De cabaretier reageert hiermee op de ophef die is ontstaan na zijn column over #Metoo.

In de column in het NRC van 29 september twijfelde hij aan het verhaal van de Amerikaanse hoogleraar Christine Ford, die onlangs kandidaat-rechter Brett Kavanaugh beschuldigde van seksueel misbruik.

Van 't Hek zegt niet te snappen waarom Ford pas na 35 jaar naar buiten stapt met dit verhaal. Ook twijfelt hij over de geloofwaardigheid van de Amerikaanse, omdat ze details van de aanranding niet meer weet. De komiek noemt het zelfs een 'belediging voor vrouwen die echt verkracht zijn'.

Boze reacties

Actrice Halina Reijn noemde de column van Youp 'Onvoorstelbaar'. Ook Aafke Romeijn reageerde op Twitter en vond dat de cabaretier 'definitief over z'n houdbaarheidsdatum heen was'. Schrijfster Saskia Noort concludeert dat haar 'coming out' over haar verkrachting blijkbaar niet heeft bijgedragen aan de bewustwording rond seksueel geweld.

De cabaretier reageert vandaag in zijn wekelijkse column over de ophef die is ontstaan. 'Of ik dat erg vond? Integendeel'. Van 't Hek 'moest juist wel lachen om het bakfietsmoedergareel'.

Opnemen voor Ronaldo

De komiek was deze week van plan om het op te nemen voor voetballer Christiano Ronaldo, die beschuldigd wordt van een verkrachting uit 2009.

Van 't Hek zegt te willen schrijven dat het dom van haar was van die dame om 's nachts bij Ronaldo in zijn hotelkamer te komen en dat ze erom vroeg. 'Maar ik ben bang dat veel mensen dit gebbetje niet begrepen zouden hebben'.