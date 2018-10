Ajacieden over avondje München: 'Zijn ook mensen die fles van 400 euro kopen'

'What happens in München, stays in München', moet een klein groepje Ajax-spelers gedacht hebben na het 1-1 gelijkspel in de Champions League tegen het lokale Bayern. Maar daar dacht een Duitse sportsite duidelijk anders over.

Een dag na de wedstrijd stond op de site Sport1.de dat een zestal Ajacieden, waaronder Klaas-Jan Huntelaar en Kasper Dolberg, in een club in München gezien waren. In die club zouden de spelers 400 euro aan een fles wodka uitgegeven hebben.

Goed voor de groepsband

Ajax-trainer Erik ten Hag zei gisteren tijdens de wekelijkse persconferentie dat hij het clubbezoek prima vond. Goed voor de groepsband en op de training was er niets van te merken.

Op de Instagram-account van Donny van de Beek wordt er nog wat doorgegrapt op het avondje stappen. Van de Beek poseert op een foto met het nieuwe spel FIFA 2019 en bedankt de game-ontwikkelaar voor het cadeau.

'Ga met je zaakwaarnemer praten Don'

Huntelaar post daaronder '#sluikreclame. Ga met je zaakwaarnemer praten Don. Hier kan je echt meer uithalen.' Waarop Van de Beek weer zegt: 'Hahaha! Naja, d'r zijn ook mensen die niet onderhandelen en gewoon een fles van 400 kopen.' Waarop Huntelaar weer antwoordt: 'Ja, ik heb het gezien'.

Alle gekheid op een stokje, want morgen is het weer serieus zakendoen voor Ajax. Op het programma staat de pittige thuiswedstrijd tegen nummer vijf uit de competitie: AZ.