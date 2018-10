Ray Fuego is trots op zijn award: 'Een excuus om weer even helemaal gek te gaan'

SMIB-voorman Ray Fuego maakte met 'Zwart' het beste album van het jaar, zo oordeelde 3voor12 deze week. Reden genoeg dus om de rapper uit Zuidoost op te zoeken.

Naast Fuego waren er nog elf anderen genomineerden voor de award, onder wie rapper Ronnie Flex en Jacin Trill. Uiteindelijk ging Ray Fuego met zijn album Zwart er vandoor met de award. Hij is alleen de allereerste winnaar die niet aanwezig was bij de uitreiking van de award. Waarom precies wil de rapper niet zeggen. 'Dat is gewoon mysterieus.'

Focussen en werken

Fuego is erg blij met de award. 'Het is een special accomplishment, deze kan ik afvinken!' Hij heeft de winst dan ook zeker gevierd. 'Ik heb weer een excuus om helemaal gek te gaan. Want voor de rest is het alleen focussen en werken.'

Stilzitten doet de 22-jarige muzikant niet. Op 18 oktober komt alweer zijn volgende album uit, genaamd Fue. 'Dat is Fuego maar dan zonder de go.' Wat we van de tape kunnen verwachten houdt de rapper liever voor zich, want 'ik wil dat mensen zelf bedenken wat ze ervan vinden.'

SMIB

Fuego is voorman van hiphopcollectief SMIB (het omgekeerde van BIMS, de Bijlmer). Ze maken muziek, video's, kleding en organiseren festivals en brachten zelfs een eigen woordenboek uit. Op het nieuwe album van Fuego staan ook de andere leden van het collectief.