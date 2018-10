Vier jaar celstraf voor schietpartij bij beroving in Zuidoost

Een 41-jarige Amsterdammer die vorig jaar bij een beroving op het Geerdinkhof een Poolse man meerdere malen in zijn buik schoot, is veroordeeld tot vier jaar gevangenisstraf.

Twee mannen probeerden vorig jaar 4 juli de Amsterdammer op zijn fiets te beroven van de inhoud van zijn fietstas, vermoedelijk drugs die hij kort daarvoor had opgehaald bij een woning. Daar gebruikten ze pepperspray en een taser bij. De Amsterdammer kon zijn gezicht net op tijd wegdraaien en schoot vervolgens vijf keer op de belager, waarvan drie kogels in in zijn buik.

Noodweer

De man gaf zelf aan dat hij uit noodweer handelde, maar de rechtbank oordeelde anders. De man werd weliswaar aangevallen met pepperspray maar hij schoot pas later toen in de fietstas werd gegraaid. Ook schoot hij bewust op het slachtoffer met als doel om hem uit te schakelen en diefstal te voorkomen.

Witwassen

Bij een huiszoeking bij de veroordeelde eerder dit jaar vond de politie een wapen en meerdere geldbedragen, voornamelijk briefjes van vijfhonderd. Het geld kwam niet uit een pinautomaat, waardoor de rechter het voldoende bewijs vond om aan te nemen dat de verdachte het geld wilde witwassen.