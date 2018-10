Benefiet Patrick Kluivert en Rossana brengt 200.000 euro op

Het benefietdiner dat Patrick en Rossana Kluivert gisteravond hebben gehouden in een hotel aan de Amsteldijk heeft 200.000 euro opgeleverd. De opbrengst gaat naar het Kluivert Dog Rescue Center, een hondenopvangcentrum dat momenteel op Curaçao wordt gebouwd.

Er werd een veiling georganiseerd om geld in te zamelen. Verschillende BN'ers, waaronder Kluivert zelf, stelden items beschikbaar voor de veiling. Onder anderen oud-Ajacied Dennis Bergkamp en Humberto Tan waren ook aanwezig.

Curaçao

Kluivert zet zich al enige tijd in voor het lot van zwerfhonden op Curaçao. De oud-Ajacied, die opgroeide in Noord, heeft een sterkte band met het eiland omdat zijn moeder daar vandaan komt. In 2015 en 2016 was Kluivert zelfs bondscoach van het nationale elftal van Curaçao.