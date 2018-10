Fans U2 dagenlang bij Ziggo Dome: 'Sommigen gaan naar de kerk, ik naar U2'

De Ierse rockband U2 staat morgen en maandag weer eens in een uitverkochte Ziggo Dome. Dat ze hier de laatste jaren regelmatig terugkomen, laat diehard fans er zich niet van weerhouden om voor de deur te gaan liggen. Sommigen zitten er al sinds woensdagavond.

De heren van de band sluiten half november hun Europese tour af, maar voor ze dat doen spelen ze morgen en maandag in de Ziggo Dome. Fans voor de deur overnachten er al dagenlang. 'Ik zeg altijd maar zo, er gaan mensen naar de kerk en ik ga naar U2, maar dan iets minder frequent.'

'Niet op vakantie dit jaar'

De bewonderaars reizen de rockband over de hele wereld achterna. 'Dat kost absoluut veel geld, maar daarom gaan we niet op vakantie dit jaar. We volgen echt U2 en dat is onze vakantie', zegt een van de meer fanatiekere fans. 'Omdat U2 zit in ons bloed zit, in ons hart. We ademen U2, het is echt geweldig.'

'Zonder onze fans waren we niemand'

De gitaartechnicus van de band komt toevallig ook nog even aanlopen, Dallas Schoo. Hij is de man die verantwoordelijk is voor de gitaren van de gitarist van de band, The Edge. 'Zonder onze fans waren we niemand. We gaan ons best doen om er een mooie show van te maken.'