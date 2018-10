Zorgen Ajax en AZ morgen opnieuw voor spektakel?

Ajax neemt het morgen in de Johan Cruijff Arena op tegen het Alkmaarse AZ. De Noord-Hollandse derby kent een interessante historie en zorgt altijd voor boeiende momenten en leuke feitjes.

Ajax heeft een nagenoeg fitte selectie. Alleen Frenkie de Jong is een vraagteken voor morgen. De middenvelder heeft nog last van een kuitblessure. 'We zullen moeten kijken of we hem fit krijgen voor de wedstrijd van zondag', zei trainer Erik ten Hag gisteren tijdens de persconferentie.

Of Ajax met dezelfde elf aantreedt als tegen Bayern München is nog niet bekend. Ajax bezet momenteel de tweede plaats in de Eredivisie. AZ staat op de vijfde plaats.

De omhaal van Sanchez

Ajax won in april van dit jaar in de Arena eenvoudig met 3-0 van AZ door goals van Donny van de Beek, Justin Kluivert en David Neres. In april 2017 baarde Davinson Sánchez nog opzien door met een fabuleuze omhaal te scoren in een wedstrijd die Ajax met 4-1 won. In februari 2015 verloor Ajax voor het laatst in eigen huis van AZ. Het werd toen 0-1.

Het incident rond Esteban

De meest memorabele Ajax-AZ van het afgelopen decennium dateert van december 2011. Een kleine tien minuten voor de rust stormde een Ajax-supporter het veld op om AZ-keeper Esteban Alvarado een trap in de rug te geven. Esteban gaf de supporter vervolgens een aantal trappen.

De Costa Ricaanse keeper kreeg een rode kaart waarop AZ-trainer Gertjan Verbeek, die het overduidelijk niet eens was met de beslissing van de scheidsrechter, zijn spelers van het veld dirigeerde. De wedstrijd werd gestaakt. Een maand later werd het duel zonder publiek in de Arena overgespeeld. AZ zegevierde met 2-3.

AZ en Amsterdam

AZ heeft altijd al een link met Amsterdam gehad. In het verleden speelden veel geboren en getogen Amsterdammers voor de Alkmaarse club. Ook in de selectie van dit jaar zijn er weer wat Amsterdammers te vinden. Guus Till, Myron Boadu en Marko Vejinovic zijn opgegroeid in de stad. Vejinovic speelde net als Ajacied Ryan Gravenberch in de jeugd bij Zeeburgia uit Oost, terwij Boadu voetbal leerde op de velden van SC Buitenveldert. Till woont momenteel nog steeds op een steenworp afstand van de Johan Cruijff Arena.