Voetganger aangereden bij metrostation Jan van Galenstraat

Een voetganger is vanavond rond 22.30 uur aangereden door een auto onder het viaduct van metrostation Jan van Galenstraat in Nieuw-West.

De politie doet onderzoek naar de oorzaak van de aanrijding. De voetganger is met ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe het slachtoffer eraan toe is.