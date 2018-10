Reiniging en handhaving pakken samen overlast op De Wallen aan

Handhaving en schoonmaakploegen van de gemeente werken sinds augustus samen om De Wallen schoon en leefbaar te houden en dat werpt nu zijn vruchten af.

In augustus besloot burgemeester Halsema maatregelen te nemen om de toeristische overlast in de wijk de kop in te drukken. Zo zijn er nu 'dweilpauzes' als De Wallen te vies en vol worden. Handhavers lopen met een pinautomaat rond, zodat boetes meteen geïnd kunnen worden. Reinigingsteams gaan sinds de maatregelen vaker de straat op, met twee keer zoveel mensen.

Lees ook: Bewoners en ondernemers over nieuwe maatregelen Wallen: 'Dweilen met de kraan open'

Waarschuwing of boete

'Wij willen gezamenlijk het afval aanpakken en een stukje gedragsbeïnvloeding naar buiten brengen, want het kan niet dat je overal zomaar je afval op straat gooit', vertelt Buitengewoon Opsporingsambtenaar (BOA), Paul. 'En de ene keer gaat dat met een waarschuwing, de andere keer met een boete'.

Lees ook: Al meer dan 300 geweldsincidenten tegen BOA's dit jaar

De handhaving werkt in die zin mee aan de schoonmaak, maar zij zorgen ook voor gezag dat de reinigingsploegen goed kunnen gebruiken. Schoonmakers krijgen regelmatig te maken met mensen die na een waarschuwing niet willen luisteren. Daarom vinden ze het belangrijk dat de BOA hen een handje helpt.

'Mensen willen auto niet weghalen'

'Voor de veiligheid van mensen en ook voor ons die hier werken', vertelt een van de schoonmakers. 'Soms heb je plekken waar je niet bij kan als schoonmaker, want mensen zetten hun auto neer die ze niet willen weghalen op straat, dus dan is handhaving ook nodig zodat ze je kunnen helpen.'

Lees ook: 'Boa's delen het vaakst een boete uit in Amsterdam'

De maatregelen zijn eind augustus ingegaan, maar het effect is volgens de handhavers en reinigingsploegen nu al goed te merken. 'Hoe het hier is verandert? Steeds beter en schoner', lacht de schoonmaker. 'Er komen handhavingsploegen steeds constanter op De Wallen werken.'

'Elkaar aanspreken'

Ook handhaver Paul is blij met het resultaat. 'Het is mooi dat we het samen doen en de Amsterdammer moet ook zien dat ze daar wat aan kunnen doen, elkaar kunnen aanspreken eventueel.'

De Boa roept buurtbewoners ook op om mensen aan te spreken zodra er buiten de afvalcontainers afval wordt neergezet. 'En als we het samen doen wordt de stad ook mooier en schoner'.

Agressie in het werk

Bekijk hieronder een apart interview met BOA Paul. Hij vertelt over de omgang met toeristen en de agressie waarmee handhavers soms te maken krijgen.