Brutale pakketjesdief in Kalverstraat betrapt: 'Echt gruwelijk dit'

Boevenspotter Jaime heeft de politie afgelopen week weer kunnen helpen door dieven in de binnenstad op te sporen. Dit keer liep een man tegen de lamp die pakketjes steelt uit bestelbussen.

Jaime heeft het van begin tot einde gefilmd en die beelden zijn te zien op zijn YouTube-kanaal. Het gaat om een bende die 's ochtends vroeg door de Kalverstraat rijdt in een zwart busje. Als ze in de Kalverstraat zien dat bezorgers pakketjes uit een bestelbus aan het laden zijn, parkeren ze ernaast.

De boevenspotter herkende meteen 'een Nederlandse man' die al eerder betrapt werd als pakketjesdief. Ook nu liep hij rond in een bestelbus waar hij niets te zoeken had. Met een mes sneed hij pakketjes open om te kijken of de inhoud de moeite waard was. Zo ja, dan verdwenen de dozen in het zwarte busje. Dankzij Jaime konden agenten een verdachte aanhouden.

In hetzelfde filmpje besteedt Jaime ook nog aandacht aan de diefstal van twee Chanel-tassen in de binnenstad. De accesoires hebben allebei een waarde van duizenden euro's.