Metershoge vlammen bij autobrand in Watergraafsmeer

Een auto is vannacht volledig uitgebrand in Oost.

Even na half vijf vannacht kwam de melding binnen van een autobrand in de Rosendaalstraat in Amsteldorp. Op een foto van een getuige is te zien hoe er metershoge vlammen uit de geparkeerde auto sloegen.

De brandweer heeft het vuur geblust. Of er sprake is van opzet, is nog niet bekend.