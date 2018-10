Jan Paternotte genoemd als opvolger Alexander Pechtold

In de Amsterdamse politiek voerde hij D66 al jarenlang aan. Nu lijkt Jan Paternotte een van de kanshebbers voor het landelijke partijleiderschap van zijn partij. Maar er zijn meer Amsterdamse kapers op de kust.

Gistermiddag maakte Alexander Pechtold bekend dat hij na twaalf jaar stopt als de partijleider van D66. Direct werd op sociale media getipt dat Paternotte hem weleens zou kunnen opvolgen. De pas 34-jarige politicus was eerder partijleider in Amsterdam.

Wat een eer om met Alexander Pechtold jarenlang samengewerkt te hebben. En wat zullen we zijn passie voor de open samenleving, zijn humor en brille, zijn politiek leiderschap missen. "Het beste moment bestaat niet. De beste plek wel." — Jan Paternotte (@jpaternotte) October 6, 2018

Onder zijn leiding werd D66 in 2014 de grootste partij in de gemeenteraad. Ondanks collegedeelname werd hij geen wethouder en bleef hij in de raad als fractievoorzitter. In 2017 stond hij op een verkiesbare plek op de lijst voor de Tweede Kamerverkiezingen en vertrok hij naar Den Haag.

Kroonprins

De Volkskrant tipt Paternotte vandaag als een van de kanshebbers om Pechtold op te volgen als partijleider. 'Hij werd bij zijn transfer van Amsterdam naar Den Haag onmiddellijk gebombardeerd tot dé kroonprins van Pechtold. (...) Bij een interne lijsttrekkersverkiezing kan zijn ruime ervaring als debater en campaigner van pas komen', tipt de krant.

Maar ook oud-wethouder en huidig vice-premier Kajsa Ollongren zou kans maken, volgens de Volkskrant. Het zou de eerste keer zijn dat kiezers daadwerkelijk op haar kunnen stemmen. Ook de namen van onder anderen oud-kamerlid Boris van der Ham en huidig minister Sigrid Kaag worden genoemd.

Fractievoorzitter

Los van de vraag wie Pechtold opvolgt als landelijke partijleider, moeten de Kamerleden van D66 aanstaande dinsdag al een nieuwe fractievoorzitter kiezen. Aangezien een aantal concurrenten van Paternotte in het kabinet zit, lijkt hij goede kans te maken om in ieder geval die positie binnen te slepen.

Paternotte kreeg bij de Tweede Kamerverkiezingen van vorig jaar een kleine 3.000 voorkeurstemmen. Hij is momenteel woordvoerder op het gebied van luchtvaart en integratie.