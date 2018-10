KLM-purser: 'Passagiers doodsbang door agressieve Amerikaan'

Een 29-jarige passagier van KLM ging dit weekend zo erg door het lint, dat twee F16's werden ingeschakeld. Een van de bemanningsleden doet haar verhaal in De Telegraaf.

Terwijl de meeste passagiers sliepen, ging de Amerikaan in de nacht van vrijdag op zaterdag opeens 'te schreeuwen en wild om zich heen te slaan'. 'Er was geen ruzie of ander akkefietje aan vooraf gegaan', zegt de purser tegen de krant.

Lees ook: F16's begeleiden toestel met agressieve man naar Schiphol

Het bemanningslid vertelt dat andere passagiers doodsbang waren. 'Zijn gedrag was van het ene op het andere moment zeer bedreigend.' Toch hielpen sommige medereizigers mee om de man te overmeesteren. Daarbij raakte een aantal wel lichtgewond.

Psychose

Het vliegtuig dat van Abu Dhabi onderweg naar Schiphol was mocht vanwege de commotie eerder landen dan normaal. De agressieve passagier is vervolgens overgedragen aan de marechaussee. 'Deze passagier moet behandeling krijgen voor zijn problemen, want naar wat het leek, zat hij in een psychose', zegt de purser.

KLM heeft aangifte gedaan tegen de passagier.