Wilfred Genee verslaat Rico Verhoeven tijdens gala

Presentator Wilfred Genee is gisteravond uitgeroepen tot 'Greatest Man' van 2018. Tijdens een gala in The Harbour Club versloeg hij onder anderen Rico Verhoeven en Max Verstappen.

Volgens het tijdschrift JFK, dat de prijs jaarlijks toekent, is Genee 'een van de beste interviewers van ons land'. Ook is hij volgens de jury 'al jaren opgewassen tegen de twee ongeleide projectielen die samen met hem Veronica Inside presenteren, durft hij zijn eigen weg te kiezen, doet hij geen concessies en is hij superloyaal'.

'Eerlijk gezegd word ik nogal ongemakkelijk van deze titel als je bedenkt dat ik die voornamelijk verdien door lucht te verplaatsen', reageerde Genee zelf.

Als tweede eindigde kickbokser Rico Verhoeven. Max Verstappen werd derde. Ook Arjen Lubach en Freek Vonk zijn te vinden in de top vijf van grootste mannen.