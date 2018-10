Twitter schorst officiële account van Ajax

De officiële Twitter-account van Ajax was gisteravond enige tijd uit de lucht. Het sociale netwerk vond dat Ajax de regels had overtreden.

Supporters snapten er niets van en begonnen onder de hashtag #FreeAFCAjax een actie om de schorsing terug te draaien. Als een account geblokkeerd wordt is er meestal sprake van strafbare teksten of pornografisch materiaal.

Dagblad Metro vermoedt echter dat het ging om het gebruik van beelden van de Champions League, waarvan de auteursrechten streng beschermd worden op internet. Het probleem was in ieder geval vlug opgelost, want even na een uur vannacht was de account van Ajax weer online.