Voordeur in brand gestoken in Noord: 'Dit verwacht je eerder in West'

Een voordeur is afgelopen nacht opzettelijk in brand gezet. Dat gebeurde even voor vier uur in Tuindorp Oostzaan.

Het begon vannacht met een ruzie bij dezelfde voordeur in de Vegastraat. Die vond plaats rond drie uur vannacht. De rust leek vervolgens teruggekeerd, maar een uur later stond de deur opeens in brand.

Volgens de politie is er gebruik gemaakt van brandbare vloeistof om de deur in de hens te zetten. Nog voor de brandweer arriveerde was de brand geblust, vermoedelijk door de bewoners van de woning.

De politie laat weten de aangifte van de bewoners af te wachten. Uit onderzoek moet vervolgens blijken wat de aanleiding voor de ruzie was en of er verband is tussen die ruzie en de brandende deur.