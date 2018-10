Ajax-supporter steelt iPhone en knalt tegen prullenbak

Een man in een Ajax-shirtje, die mogelijk op weg was naar de Arena voor de wedstrijd tegen Standard Luik, heeft in metro 53 een jonge vrouw beroofd van haar telefoon.

Op 14 augustus zit een 22-jarige vrouw nietsvermoedend muziek te luisteren in de metro van Centraal Station richting Gaasperplas. Ter hoogte van station Nieuwmarkt rukt iemand opeens haar iPhone uit haar handen. Het is een man in een Ajax-shirtje die direct de metro uitvlucht. Het slachtoffer bedenkt zich geen moment en zet de achtervolging in.

Botsing met prullenbak

De politie geeft in het AT5-programma Bureau 020 beelden vrij waarop is te zien hoe de man maar net weet te ontkomen. Hij rent door de stationshal de roltrap op, door de toegangspoortjes, maar knalt dan tegen een prullenbak en valt op de grond. De man krabbelt overeind en verdwijnt uit beeld.

De man heeft een lichtgetinte huidskleur en wordt tussen de 30 en 40 jaar oud geschat. Hij is tussen de 1,65 en 1,70 meter lang en droeg die dag een Ajax-thuisshirt, sportschoenen, een sportbroek en een zwart tasje. Mogelijk is hij die avond bij de wedstrijd in de Arena geweest.