Van Royen confronteert Pauw en Nieman met '200 vrouwen'

Jeroen Pauw en Rick Nieman voelden zich zichtbaar ongemakkelijk toen schrijfster Heleen van Royen hen vrijdagavond confronteerde met een interview uit 2011.

Van Royen was te gast in Pauw om te praten over 'opstandige vrouwen'. Het ging onder andere over de dubbele moraal op seksueel gebied. Mannen scheppen graag op over het aantal vrouwen dat zij veroverd hebben, terwijl vrouwen al snel een slet gevonden worden als zij met veel mannen het bed delen.

Midden in dat gesprek kreeg Van Royen opeens een flashback. 'Ook bij jou!', riep ze terwijl ze Pauw op zijn hand tikte. Vervolgens richtte ze zich tot Rick Nieman, die toevallig voor een ander onderwerp in de studio was. 'Dat was jij, hè! Rick Nieman! Het komt opeens terug.'

Diepe buiging

Ze doelde op een interview uit 2011. Pauw was toen te gast bij Nieman in het programma Kwestie van Kiezen en werd door Nieman gevraagd naar zijn seksuele cv. 'Weet je nog? Jij vroeg aan hem hoe veel vrouwen heb jij gehad, toen zei jij "meer dan tweehonderd". En toen deed jij zo', herinnerde Van Royen zich terwijl ze de diepe buiging nadeed die Nieman indertijd maakte, terwijl hij Pauw complimenteerde met 'respect...'.

'Dat zou je bij een vrouw nóóit doen! Never. Dat is het voorbeeld van het grote verschil', aldus Van Royen.

De heren in kwestie reageerden nauwelijks op de anekdote. Pauw probeerde het citaat iets te nuanceren, terwijl Nieman een paar keer flink slikte. Het fragment is hier terug te zien vanaf minuut 6.