Menigte bij Amstel Hotel voor U2-gitarist: 'We want a group selfie!'

De Ierse band U2 is dit weekend in de stad voor twee optredens in de Ziggo Dome. De gitarist van de band, The Edge, trok vandaag veel bekijks bij het Amstel Hotel.

Op de beelden is te zien hoe een menigte zich naar voren drukt om een handtekening van de gitarist te bemachtigen of om met de virtuoos op de foto te kunnen. 'We want a group selfie!' roept één van de fans.

Lees ook: Fans U2 dagenlang bij Ziggo Dome: 'Sommigen gaan naar de kerk, ik naar U2'

De band speelt vanavond en morgen hun shows, die onderdeel zijn van de 'Experience + Innocence' tour. Deze Europese tour volgt op de release van hun veertiende album. Iets meer dan een jaar gelden speelde U2 voor het laatst in Nederland, toen in de Johan Cruijff Arena.