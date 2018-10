Ajax vermorzelt AZ tijdens doelpuntenfestijn: 5 - 0

Ajax heeft vanmiddag in eigen huis overtuigend gewonnen van het Alkmaarse AZ. De toon werd door de Amsterdammers al vroeg in de Noord-Hollandse derby gezet. In de tweede helft maakte Ajax het af.

Al in de derde minuut kwam Ajax op voorsprong dankzij een goal van Donny van de Beek, na aangeven van Dušan Tadić. Het blijkt een voorteken voor wat er komen gaat. De Amsterdammers weten de rest van de eerste helft een flink aantal kansen te creeren. Meermaals wordt er bij Ajax gezocht naar de 2-0, maar voor rust valt een tweede treffer niet.

Hoe anders gaat dat in de tweede helft. Beide teams staan nog maar kort op het veld als Kasper Dolberg, die na maandenlang blessureleed weer in de basis mocht beginnen, raak weet te schieten. Daley Blind maakt er, nadat Van Rhijn de bal van richting verandert, drie minuten later 3 - 0 van met een schot van afstand.

De Alkmaarders lijken de klap niet meer te boven te komen. Hakim Ziyech weet er in de zestigste minuut 4 - 0 van te maken. Toch is de gifbeker voor AZ dan nog niet leeg: Tadić maakt er in de slotfase 5 - 0 van.