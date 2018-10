Drieduizend nieuwe Amsterdammers op expatbeurs: 'Ik wil nog niet naar huis'

In de Beurs van Berlage waren vanmiddag zo'n drieduizend expats te vinden. Op de 'I am not a tourist'-beurs kwamen mensen bij elkaar van over de hele wereld die de overstap naar Amsterdam overwegen of net zijn verhuisd.

De beurs is bedoeld voor expats die nog met allerlei vragen zitten over de stad, zoals bijvoorbeeld huisvesting.

Reistijd

Er komen steeds meer expats naar Amsterdam. Dat is goed voor de economie, maar volgens sommigen zorgen ze er ook voor dat de huizenprijzen in de stad nog meer stijgen.

Tom Bey, organisator van de beurs, is het daar niet mee eens. 'Een expat is gewend om wat verder te reizen dan wij. Dus een expat die in Amsterdam werkt, hoeft niet per se in Amsterdam te wonen. Dat de woningmarkt overspannen wordt door de expat, ik waag het te betwijfelen.'

Afgezien van de spanning op de woningmarkt zijn de expats hier allemaal erg gecharmeerd van de stad. 'Mijn intentie is om hier zo lang mogelijk te blijven,' vertelt één van de aanwezige expats.