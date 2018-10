Blind na doelpuntenregen: 'Eigen goal Van Rhijn? Maakt mij geen reet uit'

Ajax won vanmiddag met een forse 5-0 van AZ in de Johan Cruijff Arena. Met name de tweede helft was een spektakel, waarin maar liefst vier doelpunten vielen voor de thuisploeg. De stadionspeaker noemde Daley Blind als maker van de 3 - 0, maar volgens de officiële statistieken komt 3 - 0 op naam van AZ-verdediger Ricardo van Rhijn. 'Maakt mij geen reet uit', aldus Blind.

Wedstrijden na een Europese ontmoeting willen traditioneel nog wel eens stroef gaan voor de ploeg van Ten Hag. Daley Blind is dan ook blij met het resultaat: 'We wilden gewoon drie punten pakken, zeker thuis. Ik denk dat we onze plicht hebben gedaan. We hebben een goede wedstrijd neergezet.'

Eigen doelpunt

Het doelpunt dat voortkwam uit een schot van Blind, kwam uiteindelijk op naam van AZ speler Ricardo van Rhijn. Blind: 'Ja, maakt mij geen reet uit. Hij zit erin, toch? Het maakt mij niet uit wie de goal maakt, als hij maar op het scorebord komt.'

Bekijk hier het hele interview met Daley Blind: