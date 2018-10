Bewoners Elandsgracht zijn alcoholisten zat: 'Ze poepen en piesen hier ook'

Alcoholisten en daklozen die op de bankjes zitten of zelfs in de kinderspeelplaats en daar voor de nodige overlast zorgen. Ondernemers en bewoners van de Elandsgracht in de Jordaan zijn het meer dan zat en willen dat er zo snel mogelijk een alcoholverbod in de straat wordt ingevoerd.

Deze week nog gaan ze daarover in gesprek met het stadsdeel. 'De opzet waarvoor die speeltuin is, dat is geen opzet geweest voor een locatie voor daklozen en om zuippartijen te houden. Daar hebben de mensen heel veel last van', aldus een van de omwonenden. 'Ze blijven er drinken en slapen en ze poepen en piesen er ook nog.'

Speeltuin

Vooral in de speeltuin is de overlast groot. 'Het hoeft niet allemaal keurig binnen de lijntjes. Maar er zijn schrijnende voorbeelden, die ook vaker zijn gefotografeerd. Een van die voorbeelden: je ziet een kind spelen, op een meter van een dakloze vandaan die met blikken gooit', zegt winkelier Daan de Greef.

'Als er ergens in het centrum een bankje ergens staat, het liefst in de zon, dan zitten daar alcoholisten en zwervers. En er wordt in heel Amsterdam niet op gehandhaafd', vult een andere omwonende aan.

Alcoholverbod

De buurt pleit daarom voor een alcoholverbod om de overlast aan te kunnen pakken. Maar het stadsdeel vindt dat vooralsnog een te ingrijpend middel en wil eerst een goed beeld krijgen van zowel de veroorzakers van de overlast als de mogelijke gevolgen van het verbod.

Maar bewoners vinden dat veel te lang duren. 'Hang nou gewoon van die bordjes op, dan kunnen we zelf de mensen aanspreken', legt Mark Bollen van café De Eland uit. 'Als het dan alsnog uit de hand loopt, dan kan er altijd nog meer gehandhaafd worden. Wat de gemeente nu doet is; hup, eerst moet het kalf verdronken zijn en dan kan men de put dempen. Zo werkt het niet in het leven.'