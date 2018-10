Vluchtende inbreker springt in de Amstel, maar politie vist hem eruit

Een man heeft afgelopen nacht ingebroken in een kapperszaak aan de Ceintuurbaan. Volgens een getuige sprong hij daarna in de Amstel om aan de politie te ontkomen. Dat lukte niet: hij werd alsnog gepakt.

De man zou de kapperszaak zijn binnengedrongen door met een baksteen de ruit van een toegangsdeur in te slaan. Met een tas vol goederen vertrok hij vervolgens op de fiets richting de Sint Willibrordusstraat. Hij had er alleen niet op gerekend dat iemand hem had gezien en zijn vluchtroute doorgaf aan de politie.

IJskoude water

Meerdere politie-eenheden gingen daarna naar de man op zoek. Toen een van rondrijdende agenten de man zag rijden, gooide de man volgens een getuige zijn fiets neer. Hij wierp de buitgemaakte spullen weg en sprong in het ijskoude water van de Amstel.

De gestolen spullen heeft de politie in beslag genomen. De man is uit het water gevist en ingerekend.

#Vluchtende #inbreker springt in de #Amstel nadat hij eerder had ingebroken in een #kapperszaak aan de Ceintuurbaan in #Amsterdam Zuid. Dader had met baksteen raam van toegangsdeur vernield. Verd aangh goederen aangetroffen. @Politie_Adam @StadsdeelZuid pic.twitter.com/RwLzzUHHjg — Martin Damen (@martindamen58) October 8, 2018

Beelden: Martin Damen