GroenLinks over kraken: 'Richt je energie op het voorkomen van leegstand'

GroenLinks-raadslid Dorrit de Jong begrijpt dat sommige jongeren woningen kraken, omdat er volgens haar een groot tekort is aan jongerenhuisvesting in Amsterdam. De stad moet vooral inzetten op het voorkomen van leegstand, vindt de partij.

Kraken mag natuurlijk niet, maar 'we hebben deze week cijfers gekregen waarin we zien dat het kraken enorm is afgenomen, dat het heel weinig nog voorkomt', zegt De Jong in AT5's Park Politiek. 'Wat we wel heel veel zien gebeuren is woningonttrekking, in de vorm van leegstand en in de vorm van illegale vakantieverhuur. Ik zou zeggen: richt al je energie daarop.'

De Jong reageert op opmerkingen van jonge krakers, die begin deze zomer een pand aan de Jan Luijkenstraat hadden bezet. 'We denken dat het tijd is om actie te ondernemen. De bewoners van de stad krijgen het steeds moeilijker. Ze staan jaren op wachtlijsten terwijl sociale huurwoningen verkocht worden', aldus een van de krakers toen tegen AT5.

SP-raadslid Erik Flentge: 'Kraken mag niet, maar leegstand mag ook niet. Als er huiseigenaren zijn die de boel in de stad nog steeds laten leegstaan, hoe kan dat? Het gaat mij ook om de leegstand. Ik denk dat iedereen wel begrijpt waar het vandaan komt, als je jarenlang op een wachtlijst staat en niet weet of je in Amsterdam een plekje krijgt.'

VVD-raadslid Hala Naoum Néhmé verbaast zich over deze opstelling. 'Moet je je problemen die jezelf als politiek niet weet op te lossen, namelijk te weinig jongerenhuisvesting, afschuiven op de woningeigenaren?'