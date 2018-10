Gemeenten sturen brandbrief om huizenbouw rond Schiphol

Gemeenten in de omgeving van luchthaven Schiphol hebben een brandbrief gestuurd naar de Omgevingsraad van Schiphol (ORS). Zij eisen dat ze voldoende woningen kunnen bouwen in de toekomst.

In de brief, die in handen is van De Telegraaf, schrijven de gemeenten dat hun woningbouwplannen niet in het gedrang mogen komen, bij een eventuele groei van Schiphol tussen 2020 en 2030.

Lees ook: Toename van bijna twee miljoen reizigers op Schiphol

'Nog meer overlast'

ORS-voorzitter Hans Alders reageert gelaten op de openlijke kritiek, aldus de krant. Alle bouwplannen omvatten al gauw zo'n 200.000 huizen, waarvan een groot deel onder de aanvliegroutes van Schiphol. Dat is voor de luchtvaart en omwonenden onacceptabel, omdat de hinder dan verder zal toenemen.

'We moeten samen kijken waar dat het slimste kan in relatie tot de ontwikkelingen van Schiphol. Niemand zit te wachten op nog meer overlast', zegt Alders tegen de krant. Gedeputeerde Adnan Tekin van de provincie Noord-Holland vreest voor de plannen. 'We willen straks niet voor voldongen feiten worden gesteld. Is de rol van Alders nou faciliterend of sturend?'

Lees ook: Amsterdammers kunnen overlast van Schiphol nu melden bij de SP

'Spanning neemt toe'

Alders probeert de partijen vooral te sussen. 'Er is nog niets definitiefs besloten. We noteren de wensen van de betrokken partijen. De spanning neemt toe en dat is niet voor iedereen even makkelijk.'