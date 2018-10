Bulldog plaatst eerbetoon aan Majoor Bosshardt: 'In gedachte bent u bij ons'

Precies vandaag zou Majoor Bosshardt zeventig jaar werkzaam zijn geweest bij het Leger des Heils. Dat schrijft de familie De Vries, eigenaar van coffeeshop The Bulldog, vandaag in een herdenkingsadvertentie in De Telegraaf.

Alida Bosshardt, beter bekend als Majoor Bosshardt, overleed in 2007 op 94-jarige leeftijd. Ze zette zich vrijwel haar hele leven in voor prostituees, daklozen en verslaafden namens het Leger des Heils in Amsterdam.

Gareel

In de opvoeding van Henk de Vries, oprichter van de The Bulldog, speelde Majoor Bosshardt een grote rol. Zo stuurde zij hem naar school en hield zij hem in het gareel. 'De majoor heeft me geholpen mijn geweten te ontwikkelen', zegt hij daarover tegen de website Amsterdam24hrs.

'In gedachte bent u altijd bij ons', schrijft De Vries in de advertentie in De Telegraaf. De majoor zou vandaag zeventig jaar werkzaam zijn geweest 'voor onze buurt, voor onze mensen in d'Oude Binnenstad'.

Niet vergeten

Overigens is de Majoor allerminst vergeten in Amsterdam. In 2013 werd een brug naar haar vernoemd, jaarlijks wordt de Majoor Bosshardt Prijs uitgereikt en momenteel is er een musical in de maak over de spraakmakende rondleiding over De Wallen die de majoor gaf aan prinses Beatrix.